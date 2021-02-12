Настя Каменских с супругом Потапом решили воспользоваться снежной зимней погодой по полной
На своей странице в Инстаграм артистка показла, как они катаются с горки, передает Politeka.net.
«Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами. А вы вместе с ними», - написала Настя на странице, где показала фото.
Каменских и Потап съезжали с довольно высокой горки на специальных ледянках. При этом Потап съехал сам, а Настя захватила с собой еще и собачку Мими.
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Видно также, что присутствовала при развлечениях и мама Каменских. Но вот каталась ли она не известно.
В Сети восхищаются тем, как Потап и Настя умеют создавать радостную атмосферу вокруг себя.
«Мама с собачкой - это нечто 😍😍😍 Они так похожи», «Красивая семья❤️ счастья вам❤», «Такие милые», "Как здорово!! В этом году зима порадовала", «Такая красивая счастливая семья», «Какие вы прекрасные», - пишут в комментариях фолловеры Каменских.
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