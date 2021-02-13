Настя Каменских и Потап случайно засветили гостиную своего особняка
Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских и ее супруг, шоумен и продюсер Потап, построили свой дом в элитном поселке под Киевом.
Настя Каменских снимала видео со своим мужем Потапом и засветила их хоромы в Instagram-Stories.
Дом пары находятся в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Эта местность уже давно стала популярным местом для жизни элиты. Тут отличная природа, рядом есть речка и от столицы совсем близко – всего 16 км.
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Многие поклонники Каменских и Потапа с нетерпением ждут, когда увидят дом изнутри. Певица исполнила их мечту лишь наполовину, засветив гостиную и столовую дома. Так, на видео Потап показывает забавный танец на фоне большой комнаты, где звезды принимают гостей. Белые полки, плазма, мягкие диваны и всевозможные аксессуары создают вокруг уют.
Действительно интерьер дома восхищает, ведь создается впечатление, что круче уже некуда. И не будем скрывать многие люди о таком доме могут только мечтать.
К сожалению пользователи сети не смогут оставить комментарии под кадрами, ведь их Каменских показала в своем Instagram-Stories.
Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».
Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений.
Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем.