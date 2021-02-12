Известный рэп-исполнитель и продюсер Потап разместил очередной пост с полезными советами
Новая порция мудрых мотивационных советов и рекомендаций от успешного Потапа появилась на страничке Instagram музыканта, вызвав бурю дискуссий в колонке комментариев. Об этом пишет Politeka.net.
Новый пост Потапа учит украинцев "как быть счастливым и прийти к своему счастью кратчайшим путем. Поклонники снова и снова вступают в дискуссию с артистом, удивляясь, с каких пор Потап стал гуру-мотиватором. Многие поклонники в свою очередь советуют Потапу перестать быть клоуном, на что тот отвечает, что быть клоуном не так уж и просто, это очень умные люди, ведь миром правят короли и шуты.
"Ты не считаешь что "в свой сорокэт" нужно заниматься делами по серьёзней учитывая свою дальновидность и ум! Тебе клоунада не идёт) я не прав?", - спросил поклонник.
На что Потап отвечает: "Клоунада удел очень умных, шуты и короли заправляют этим миром"
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Несмотря на то, что среди фанатов Потапа много скептиков, которые то и дело "подкалывают" его новую роль наставника, другие поддерживают музыканта, ведь он "глаголит" истину.
Для своего поста Потап сделал сэлфи в комнате с бойлером, вероятно своего загородного особняка. Прозорливые фанаты усмотрели неубранную кучу мусора за спиной музыканта. Для фотосессии Потап надел футболку с принтом - тигр, а сверху накинул модный свитер с крестами и образом Иисуса Христа.
"Леша, спасибо за такие слова в момент, когда это действительно необходимо❤️ как всегда 👏", "Ухты, жизненные советы от Потапа это прикольно!", "Хорошо высказался, пройденный путь формирует философию жизни и когда твою философию понимают и принимают другие, значит ты прошёл его не зря)Респект ПТП 💪", ""Ой какой классный🔥🔥🔥 вдохновляешь, как и всегда❤️", "Тигр во Христе!", - написали фанаты.
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