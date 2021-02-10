"Если у вас нет завистников, значит, что-то вы делаете не так"

Известный украинский рэпер и продюсер Потап показал себя в стильном пиджаке и рассказал о том, что делать с осуждением со стороны общества

Артист поделился своими раздумьями в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Темой его размышлений стало человеческое осуждение, которое, по мнению Потапа, неизменно сопутствует успеху.

«Они будут говорить, они будут обсуждать, они будут смеяться и сплетничать. Помни о том, что «они» это всего лишь вынужденное сопровождение твоих успехов. Если у вас нет завистников, значит, что-то вы делаете не так», - написал Потап.

Он добавил, что к подобного рода завистникам легко привыкнуть, поэтому переживать из-за них не стоит.

«Самая интересная игра идёт с теми, кто равнодушен. Но а самая приятная штуковина, это быть любимым людьми, которых ты не знаешь вообще, но почему то чувствуешь, что они такие же добряки, как и ты», - подытожил артист.

На новых фото он позирует в джинсах и стильном пиджаке необычного оттенка коричневого. Яркий акцент его образу добавил платок в кармане пиджака, который делает из Потапа настоящего денди. В таком образе продюсер выглядит моложе своих лет.

Поклонники тут же отреагировали на пост артиста.

«Божее, этот костюм», «Красавчик», «хорошие слова, Вы очень мудрый мужчина», «Мне нравится как вы стали выглядеть. Настя прекрасно за вами наблюдает», - пишут люди.

Напомним, озорная Каменских засветила развлечения с Потапом в постели: «Маньяк, конечно».

Как сообщала Politeka, разгоряченный Потап нараспашку поразил видом на прогулке, Каменских не сдержала чувств: "Люблю тебя".

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