Певица Настя Каменских сняла на видео своего супруга Потапа в постели и показала в Сети
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в сторис своего микроблога в Инстаграм.
Видно, что Потап лежит в потели, укутавшись одеялом с головой.
«Лешенька, ты спрятался от собачки?» - спрашивает Настя.
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«Она меня облизывает. А так нечего лизать», - объяснил ей происходящее супруг.
«Она маньяк, конечно, поцелуйный», - согласилась Каменских.
При этом собачка Насти по кличке Мими подошла к голове Потапа и принялась ее облизывать. С чем рэпер, похоже смирился, он закрыл глаза и не стал сопротивляться.
Напомним, в конце лета 202 года собачка Каменских стала мамой, Мими привела щенят.
Отметим, Мими часто появляется в миниблоге Каменских, собачка породы бишон фризе имеет уже довольно приличный опыт работы на камеру. Более того, она даже снялась в клипе NК на песню "A huevo". При этом, по словам артистки, На съемочной площадке Мими вела себя как настоящий профессионал.
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