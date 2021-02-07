Украинский исполнитель и продюсер Потап показал, чем будет баловать Настю Каменских на выходных

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал сторис, в котором показал, чем займет свое воскресенье. Раззадоренный Потап, несмотря на холод, выбрался на улицу и решил устроить барбекю. Он показал мясо, которое приготовил для обеда и рассказал, что планирует с ним делать.

«Доброе воскресное утро. Как у вас настроение? Уууу, холодрыга. Но я все равно приготовил картошечку, сальцо, говядину, телятину, курочку, перепелочку. И, конечно, за спиной разожжен тандыр. Вкусно, мммм», - отметил довольный Потап.

Стоит отметить, что артист был одет в куртку, которую не стал застегивать. На голове у него красовалась шапка.

«Ой, что будет…мммм», - подписал фото артист.

Поклонники не смогли оставить комментарии к видео, но наверняка многие позавидовали Насте Каменских, которую муж в выходной день решил побаловать вкусным обедом.

Как известно, Потап и Настя придерживаются здорового образа жизни и правильного питания. Судя по всему, на выходных парочка решила побаловать себя вкусненьким. Правда, судя по объемом заготовленного мяса, звездная семья ждет гостей.

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