Український виконавець і продюсер Потап викликав фурор в мережі, опублікувавши фото 20-річної давності

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Потап опублікував знімок, на якому йому 18 років. На фото важко впізнати відомого виконавця, адже він позує з розкішною шевелюрою. Крім цього, в 18 років репер був дуже худим.

У коментарях шанувальники і колеги Потапа стали обговорювати імідж артиста в молодості. Крім цього, вони почали порівнювати його з різними артистами і зарубіжними зірками.

"Жесть звичайно", "схожий на Метью Макконехі", "Вам пасує з волоссям))) як з серіалу Район Беверлі Хіллс", "На цьому фото на Юрка Юрченка схожий:))», «як же вашим з Настею дітям пощастить з волоссям, раз у обох така шевелюра розкішна», «Олег Винник на мінімалках», «Оооооо!!!! Ти прекрасний", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що більшу частину своєї кар'єри Потап вважає за краще носити коротку стрижку. Ще частіше він голить голову. Саме тому фото з довгим волоссям викликало стільки емоцій у підписників артиста.

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