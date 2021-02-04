Надя Дорофєєва, яка почала після "Время и Стекло" сольну кар'єру, збентежила цікавими кадрами

Як передає Politeka.net, 30-річна співачка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала продюсера Потапа, чоловіка Насті Каменських.

Так, Дорофєєва застала 39-річного репера за роботою в музичній студії. Артистка підійшла зі спини - помітно, що Потап не очікував її появи, різко повернувшись. Але дуже зрадів.

"Сидить сьогодні пише... Вауууу!", - промовила Надя, "підкрадаючись" до музиканта.

Потап встав з-за столу й підхопив хвилю позитиву, що надходила від Дорофєєвої.

"Еее, бейбі, зараз ми запишемо найкласнішу пісню!", - заявив той, нахилився до камери, виставивши вказівний палець й промовив: "Дивись!"

Примітно, що Потап в цей момент засвітив брекети на зубах. Їх, як правило, встановлюють при необхідності виправити неправильне положення зубів, зубних рядів і щелеп. За допомогою брекетів можна виправити будь-які порушення положення зубів і забезпечити ідеальну посмішку. Мабуть, репер вирішив підкоригувати свою зовнішність.

Нагадаємо, Потап, який продюсував проект "Время и Стекло" з Дорофєєвою, прокоментував закриття групи в 2020-му році. За його словами, всій команді було очевидно, що Наді "тісно" в рамках колективу. Одного разу вона прийшла до Потапа з ідеями власних пісень - і той зрозумів, що варто підтримати прагнення артистки.

"Це еволюція Наді як особистості і музиканта", - заявив продюсер.

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