Надя Дорофеева, начавшая после "Время и Стекло" сольную карьеру, обескуражила любопытными кадрами

Как передает Politeka.net, 30-летняя певица опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала продюсера Потапа, мужа Насти Каменских.

Так, Дорофеева застала 39-летнего рэпера за работой в музыкальной студии. Артистка подошла со спины - заметно, что Потап не ожидал ее появления, резко повернувшись. Но очень обрадовался.

"Сидит сегодня пишет... Вауууу!", - проговорила Надя, "подкрадываясь" к музыканту.

Потап встал из-за стола и подхватил волну позитива, исходящую от Дорофеевой.

"Еее, бейби, сейчас мы запишем самую классную песню!", - заявил тот, наклонился к камере, выставив указательный палец, и сказал: "Зри!"

Примечательно, что Потап в этот момент засветил брекеты на зубах. Их, как правило, устанавливают при необходимости исправить неправильное положение зубов, зубных рядов и челюстей. С помощью брекетов можно исправить любые нарушения положения зубов и обеспечить идеальную улыбку. Видимо, рэпер решил подкорректировать свою внешность.

Напомним, Потап, который продюсировал проект "Время и Стекло" с Дорофеевой, прокомментировал закрытие группы в 2020-м году. По его словам, всей команде было очевидно, что Наде "тесно" в рамках коллектива. Однажды она пришла к Потапу с идеями собственных песен - и тот понял, что стоит поддержать стремление артистки.

"Это эволюция Нади как личности и музыканта", - заявил продюсер.

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