Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева отожгла, повеселив мужа Владимира Дантеса, а заодно и публику

Как передает Politeka.net, 30-летняя певица опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в домашнем образе.

Так, босая Надя, в одном белом банном халатике, с косметической маской на лице, собранными наверх волосами и в милом обруче со зверушками, устроила жаркие танцы в ванной комнате. Судя по смеху за кадром, за процессом наблюдал с камерой ее супруг.

Скинув тапочки (валялись рядом) девушка встала на коврик и бросилась плясать под одну из песен в стиле рэп. Дорофеева не боялась показаться смешной из-за нелепых движений, наоборот, заметно, что артистка получила кайф, развеселив Дантеса.

"Да что вы знаете о стиле", - говорится в подписи на кадрах.

Напомним, Надя с Владимиром женаты вот уже пять лет, и по праву считаются одной из самых неординарных и крепких пар отечественного шоубиза.

Ранее Дантес трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы в своем Инстаграм: "Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет. В "Википедии" говорится, что деревянная свадьба – пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж... Этот фейсконтроль мы прошли".

Конечно, у пары случаются размолвки, которые они стараются перевести в шуточную форму. К примеру, недавно Дантес пожаловался, что вынужден вместе с женой смотреть "ненавистный" сериал, который той "ну, очень" нравится.

«Мне кажется, мы разводимся. Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу «Бриджертоны»???», - пошутил Владимир.

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."

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