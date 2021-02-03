Муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес удивил откровением о семейной жизни
В Instagram Stories Дантес поделился кадрами их семейной жизни, пишет Politeka.net.
«Что за хрень с нами?! Утром не можем проснуться. Диета идет коту под хвост. И еще фигню смотрим и типа нам это норм?! Ребята, два грейпфрута пошли просто… ну вы понимаете. Приехала эта женщина и… И что? И «Бриджертоны»! Почему мы смотрим это?! Я не могу», - возмутился певец и показал тарелку с пельменями, а также Дорофееву, их уплетающую.
Но самая главная проблема оказалась все же не в рационе питания.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Известного российского актера срочно госпитализировали в Киеве, жена раскрыла диагноз: "У нас жуткие потери"
Русская Кардашьян в нижнем белье возбудила раскрепощенной позой: "Добро пожаловать в рай"
Располневшая Ульянова из «Холостяка» расплакалась после контрольного взвешивания: что происходит со звездой
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Дантеса возмутило, что жена с огромным интересом смотрит сериал «Бриджертоны.
Но Дорофеевой сериал, похоже, действительно очень нравится.
«Уууууу, любовь!» - бурно реагирует она на происходящее на экране.
Недовольный Дантес даже пригрозил жене разводом. Правда, в шутку.
«Мне кажется, мы разводимся. Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу «Бриджертоны»???» - ответил на это супруг певицы.
«Меня реально заставляют смотреть», - добавил он.
Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."
Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите...."
Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды"