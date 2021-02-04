Український співак і продюсер Потап, чоловік Насті Каменеських, знає, як дивувати своїх фанатів

Нове фото з'явилося в його особистому мікроблозі Instagram.

Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) захопив стильним цибулею в брючному костюмі з білою сорочкою і білими кедами.

Фото артист зробив прямо в магазині. Відзначимо, репера, який віддає перевагу більш вільному стилю не дуже звично бачити в такому вигляді.

Потап супроводив знімок філософським текстом. Він дав пораду, як розвиватися і рости над собою.

"Важко? Зробіть подолання перешкод своєю нормою! Ідіть проти течії. Не хочете вставати рано-вставайте, не любите танцювати-розривайте танцполи, зіщулюєтеся при думці про сцену - наваліть стенд ап на відкритому мікрофоні! Стрес? О Так! Але подолання стресу зведене в щоденну норму виростить в Вас впевненого і позитивно мислячого супергероя, спробуйте, але не звикайте до стресу, це теж залежність, долайте стрес і дозволяйте собі від нього відпочити, балансуйте і рухайтеся вперед і вгору», - поділився думками Олексій Потапенко.

Раніше ми розповідали, що Потар вирішив вчити життя українців. Потап закликав шанувальників витрачати свій дорогоцінний час виключно на вирішення своїх проблем.

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