Украинский певец и продюсер Потап, муж Насти Каменеских, знает, как удивлять своих фанатов

Новое фото появилось в его личном микроблоге Instagram.

Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) восхитил стильным луком в брючном костюме с белой рубашкой и белыми кедами.

Фото артист сделал прямо в магазине. Отметим, рэпера, котрый отдает предпочтение более свободному стилю не очень привычно видеть в таком виде.

Потап сопроводил снимок философским текстом. Он дал совет, как развиваться и расти над собой.

«Тяжело? Сделайте преодоление препятствий своей нормой! Пойдите против течения. Не хотите вставать рано - вставайте, не любите танцевать - разрывайте танцполы, съёживаетесь при мысли о сцене - навалите стенд ап на открытом микрофоне! Стресс? О Да! Но преодоление стресса возведённое в каждодневную норму взрастит в Вас уверенного и позитивно мыслящего супергероя, попробуйте, но не привыкайте к стрессу, это тоже зависимость, преодолевайте стресс и позволяйте себе от него отдохнуть, балансируйте и двигайтесь вперёд и вверх», - поделился мыслями Алексей Потапенко.

Ранее мы рассказывали, что Потар решил учить жизни украинцев. Потап призвал поклонников тратить свое драгоценное время исключительно на решение своих проблем.

Напомним, 39-летний Потап засветил полный рот брекетов, Дорофеева в восторге: "Зри!"

Как сообщала Politeka, Потап в деловом костюме ошарашил сходством во внешности с Кошевым из "Квартал 95": "Ну прям братья..."

Также Politeka писала, что прямолинейный Потап жестко объяснил украинцам, как надо жить: "Думайте о себе, и тогда..."