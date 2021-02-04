Украинский певец и продюсер Потап, муж Насти Каменеских, знает, как удивлять своих фанатов
Новое фото появилось в его личном микроблоге Instagram.
Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) восхитил стильным луком в брючном костюме с белой рубашкой и белыми кедами.
Фото артист сделал прямо в магазине. Отметим, рэпера, котрый отдает предпочтение более свободному стилю не очень привычно видеть в таком виде.
Потап сопроводил снимок философским текстом. Он дал совет, как развиваться и расти над собой.
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«Тяжело? Сделайте преодоление препятствий своей нормой! Пойдите против течения. Не хотите вставать рано - вставайте, не любите танцевать - разрывайте танцполы, съёживаетесь при мысли о сцене - навалите стенд ап на открытом микрофоне! Стресс? О Да! Но преодоление стресса возведённое в каждодневную норму взрастит в Вас уверенного и позитивно мыслящего супергероя, попробуйте, но не привыкайте к стрессу, это тоже зависимость, преодолевайте стресс и позволяйте себе от него отдохнуть, балансируйте и двигайтесь вперёд и вверх», - поделился мыслями Алексей Потапенко.
Ранее мы рассказывали, что Потар решил учить жизни украинцев. Потап призвал поклонников тратить свое драгоценное время исключительно на решение своих проблем.
Напомним, 39-летний Потап засветил полный рот брекетов, Дорофеева в восторге: "Зри!"
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