Украинский продюсер Потап поразил откровениями своих поклонников

Мотивирующая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, муж Насти Каменской решил украинцев жизни.

Потап призвал поклонников тратить свое драгоценное время исключительно на решение своих проблем.

"Поменяйте угол мышления,действуйте от Себя, думайте о себе и тогда тем, кто вокруг вас станет гораздо лучше и спокойнее. Я говорю не об эгоизме, я говорю о вашем размытом всем,чем можно фокусе внимания. Вас отвлекают рекламой,новостями,историями,фильмами. Просто отбросьте чужие проблемы и сосредоточитесь на своих и на их решениях. Где ваш фокус - там и жизнь , там и рост , там и развитие, а близкие станут только лучше от вас, ведь они находятся в Вашем энергетическом поле!", - написал продюсер в своем микроблоге.

А публикацию Потап дополнил фотографией с видом на заснеженный Киев.

Публикация понравилась поклонникам и они завалили мужа Насти Каменских лестными комментариями и лайками.

"Очень красивый вид", "Этим постом Алексей вы сегодня собрали в кучу мои мысли, мою душу спасибо!", "Вы правы", "Да, иногда легче со стороны, а о себе знать .нужно смотреть правде в глаза", "Алексей, не перестану Вас благодарить за такие посты мотивации. Спасибо! Всегда приятно читать!", "Холоденко отдыхает", "Это гениально", "Спасибо. Задумался. По ходу для осуществления сначала нужно отписаться", - написали они в комментариях.

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