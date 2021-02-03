Бывшая супруга музыканта и продюсера Потапа Ирина Горовая продолжает хвастаться снимками с роскошного отдыха
Подборку свежий фотографий она опубликовала в своем Instagram.
Судя по геолокации, снимки были сделаны в одном из роскошных отелей Дубая.
Перед поклонниками Ирина Горовая предстала в элегантном черном платье с длинными рукавами, а дерзкий образ она дополнила стильными красными сапожками.
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"Каждый раз, когда мы осмеливаемся взглянуть страху в лицо, мы обретаем силу", - подписала бывшая жена Потапа новые фотографии в своем микроблоге.
Пользователям понравилась публикация Ирины Горовой и они засыпали ее лестными комментариями. В комментариях даже отписалась экс-участница "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая восхитилась красотой на снимках.
"Вау", "Ира, это просто...", "Как красиво", "Крутая", "Невероятно красивая", "Акула не знает страха", "Красивая очень", "Неуловимая", "То, что я должна была услышать сегодня", - добавили фанаты в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Ирина Горовая решила померяться красотой со своей дочерью.
Наташа в этот раз позировала в кремовых штанах и топе, а образ дополнила белой рубашкой. Ирина была в черных шортах, футболке, оранжевой шляпке и черных очках.
Мать и дочь были в лифте, где старшая Горовая задрала ногу, а младшая снимала на телефон в зеркало.
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