Бывшая жена продюсера Потапа Ирина Горовая поразила ярким образом в кожаном наряде
Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм 43-летняя красотка поделилась ярким фото, на котором позировала в бордовом плаще и юбке. Женщина была ярко накрашена, особое внимание привлекли губы вишневого оттенка. Ирина закинула руку, прикрыв глаза и немного приоткрыв рот. Выглядела продюсер бесподобно.
«Для меня книги – это неиссякаемые источники идей и советов. Они помогают навести фокус и принять правильное решение, особенно в такое нестабильное время. Недавно узнала, что только 38% украинцев читают одну книгу хотя бы раз в месяц! Предлагаю улучшать эту грустную статистику и присоединяюсь ко всеукраинской акции #Читай_досягай», - отметила Ирина.
Чтобы стимулировать своих поклонников читать, она решила рассказать о книгах, которые ее впечатлили.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
Легендарный актер-красавец Лановой скончался после наглой выходки журналиста: "Жестковато вышло"
"Беременная" Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
Бездыханные тела людей нашли в Одесской области, фото: спасатели рассказали трагические детали
Взрывы озарили небо над Ялтой, город погрузился во тьму: подробности и кадры ЧП
«Делюсь книгами, которые были полезны для меня в последние пару месяцев:
- «Стратегия жизни» К.Кристенсен
- «Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix» Патти МакКорд
- «Кто?» Рэнди Стрита и Джеффа Смарта», - рассказала Горовая.
В комментариях ей оставили несколько приятных отзывов.
«Божественная женщина!», «Шикарная умница, куда там Каменских», «Классное фото», «Ира, это любовь», - пишут люди.
Напомним, что Ирина Горовая с детьми отправилась в опасное путешествие: "Видели белую акулу и...".
Также Politeka писала, что белокурый сын Потапа и Горовой удивил внешностью, гены отца берут свое: "Скоро всех перерастёт".
А еще Politeka сообщала, что Ирина Горовая в смелом бикини подразнила бывшего и добилась своего: "Мои!".