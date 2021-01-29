Бывшая жена продюсера Потапа Ирина Горовая поразила ярким образом в кожаном наряде

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм 43-летняя красотка поделилась ярким фото, на котором позировала в бордовом плаще и юбке. Женщина была ярко накрашена, особое внимание привлекли губы вишневого оттенка. Ирина закинула руку, прикрыв глаза и немного приоткрыв рот. Выглядела продюсер бесподобно.

«Для меня книги – это неиссякаемые источники идей и советов. Они помогают навести фокус и принять правильное решение, особенно в такое нестабильное время. Недавно узнала, что только 38% украинцев читают одну книгу хотя бы раз в месяц! Предлагаю улучшать эту грустную статистику и присоединяюсь ко всеукраинской акции #Читай_досягай», - отметила Ирина.

Чтобы стимулировать своих поклонников читать, она решила рассказать о книгах, которые ее впечатлили.

«Делюсь книгами, которые были полезны для меня в последние пару месяцев:

- «Стратегия жизни» К.Кристенсен

- «Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix» Патти МакКорд

- «Кто?» Рэнди Стрита и Джеффа Смарта», - рассказала Горовая.

В комментариях ей оставили несколько приятных отзывов.

«Божественная женщина!», «Шикарная умница, куда там Каменских», «Классное фото», «Ира, это любовь», - пишут люди.

Напомним, что Ирина Горовая с детьми отправилась в опасное путешествие: "Видели белую акулу и...".

Также Politeka писала, что белокурый сын Потапа и Горовой удивил внешностью, гены отца берут свое: "Скоро всех перерастёт".

А еще Politeka сообщала, что Ирина Горовая в смелом бикини подразнила бывшего и добилась своего: "Мои!".