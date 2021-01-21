Колишня дружина Потапа Горова розповіла про небезпечні розваги на Мальдівах

Екс-дружина Олексія Потапенка Ірина Горова продовжує балувати фанатів екзотичними кадрами свого сімейного відпочинку на Мальдівах. У своєму сторіс в Instagram вона похвалилася екстремальними розвагами з сином Потапа і дорослою дочкою, пише Politeka.net.

На своїй сторінці продюсер Ірина Горова похвалилася кадрами, зробленими під час виходу в море на яхті зі своїми дітьми - старшою донькою Наташею і молодшим сином від Потапа 11-річним Андрієм. У розважальну програму в цей день входив дайвінг, під час якого знаменита сім'я побачила різноманіття підводного світу і навіть таких небезпечних істот, як рифова біла акула.

На короткому відео Горова розповіла, де вони збираються пірнати, а показала своїх дітей, які розглядали буклет з рибками, сидячи на диванчику і насолоджуючись легким морським вітром. Наташа в цей день була одягнена в милий капелюшок із соломи і рожевий купальник, поверх якого був накинутий тонкий сірий халатик. 11-річний Андрій сидів поруч у симпатичній літній сорочці з гавайським принтом і уважно слухав свою сестру.

На другому кадрі Ірина Горова показала сина вже одягненим у сірий костюм для дайвінгу. Поруч його чекала пара ласт для пірнання, а сам Андрій був в передчутті пригод і показував пальцями знак "Ок".

На останньому знімку, зробленим після екскурсії по підводному світу, в кадрі з'явилася сама Горова в костюмі для підводного плавання поруч з сином. Жінка посміхалася і була сповнена вражень. Вона написала, що під час підводної прогулянки родині вдалося побачити багато риб і підводних жителів, серед яких виявилася навіть рифова біла акула.

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