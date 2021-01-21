Бывшая супруга Потапа Горовая рассказала об опасных развлечениях на Мальдивах

Екс-жена Алексея Потапенко Ирина Горовая продолжает баловать фанатов экзотическими кадрами своего семейного отдыха на Мальдивах. В своем сторис в Instagram она похвасталась экстремальными развлечениями с сыном Потапа и повзрослевшей дочерью, пишет Politeka.net.

На своей страничке продюсер Ирина Горовая похвасталась кадрами, сделанными во время выхода в море на яхте со своими детьми - старшей дочкой Наташей и младшим сыном от Потапа 11-летним Андреем. В развлекательную программу в этот день входил дайвинг, во время которого звездная семья увидела многообразие подводного мира и даже таких опасных существ, как рифовая белая акула.

На коротком видео Горовая рассказала, где они собираются нырять, и показала своих детей, которые рассматривали буклет с рыбками, сидя на диванчике и наслаждаясь легким морским ветром. Наташа в этот день была одета в милую шляпку из соломы и розовый купальник, поверх которого был накинут тонкий серый халатик. 11-летний Андрей сидел рядом в симпатичной летней рубашке с гавайским принтом и внимательно слушал свою сестру.

На втором кадре Ирина Горовая запечатлела сына уже одетым в серый костюм для дайвинга. Рядом его ждала пара ласт для ныряния, а сам Андрей был в предвкушении приключений и показывал пальцами знак "Ок".

На последнем снимке, сделанным после экскурсии по подводному миру, в кадре появилась сама Горовая в костюме для подводного плаванья рядом с сыном. Женщина улыбалась и была полна впечатлений. Она написала, что во время подводной прогулки семье удалось увидеть много рыб и подводных жителей, среди которых оказалась даже рифовая белая акула.

Напомним, бывшее семейство Потапа приковало взгляды в одинаковых костюмах на отдыхе: "Ихтиандр и русалочки"

Как сообщала Politeka, дочь Потапа устроила релакс в красном мини-бикини, можно смотреть вечно: "Напоминаешь Блейк Ла́йвли"

Также Politeka писала, что фигуристая экс-жена Потапа приковала взгляды к пышным формам в купальнике: "Такая нежная"