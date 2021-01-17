Бывшая супруга Потапа Ирина Горовая показала себя и своих детей во время экзотического отдыха на Мальдивах
Новое фото она выложила у себя в Инстаграм-аккаунте, пишет Politeka.net.
Как известно, с Потапом у Горовой есть совместный сын – 11 летний Андрей, также у Ирины есть старшая дочь Наташа.
Недавно женщина отправилась со своими детьми на райские острова, где активно проводит зимний отпуск, а также расслабляется на берегу Индийского океана. Не забывает Горовая периодический выкладывать фотоснимки и делится своими впечатлениями от отпуска.
На последнем фото Ирина с детьми запечатлена в серых костюмах для дайвинга, а в публикации она рассказала, как прошло погружение в воду.
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«Сегодня дайвили, @natashka.gorovaya боялась, что будут болеть ушки, но пересилила себя и была потрясена красотой подводного мира, @potapchiq рвался в бой, но дал себе время дослушать инструктора до конца и на глубине знал, как продувать ушки на глубине, выпускать воду с маски и погрузился на 14 метров! А это его 2 заплыв только», - рассказала она.
«Думаю это и есть счастье - видеть, как твои растут и познают прелесть мира, природы и неимоверного семейного счастья) любите своих деток и наслаждайтесь каждой минутой рядом с ними🥰», - отметила Горовая.
Фолловеры сразу же оставили восторженные комментарии под фото, отметив, что им очень идут эти костюмы.
" Красивая мама и красивые дети☀️", "Очень мило!) хорошо смотритесь в этих костюмах!", "Ихтиандр и русалочки", - пишут в сети.
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