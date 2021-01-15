Бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая показала себя и дочь Наташу
Звезды стояли на пляже возле экзотических растений. Наташа была в прозрачном платье, а Ирина более скромный наряд. Горовая-страшная дополнила образ стильными очками и платком. Красотки стояли улыбались и обнимали друг друга. Кадр получился солнечным и семейным, ведь Горовые выглядят безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Счастье", - написала звезда под фото.
"Девочки", - написала украинская певица и бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос, которая стала звездой "Танцев со звездами".
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Фанаты, включая бывшую солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву, поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Чикули", "Красотки", "Тропиканки".
Ранее мы сообщали, что дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая подразнила поклонников, исполнив зажигательный танец в мини-юбке.
«Лучший день в моей жизни!» - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном ролике красотка, в стиле Нади Дорофеевой, эффектно двигается под музыку, демонстрируя невероятные формы во всей красе.
Напомним, дочь Потапа устроила релакс в красном мини-бикини, можно смотреть вечно
А еще Politeka писала, что дочь Потапа позволила заглянуть под халатик, поразив не только смелостью
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа раззадорила фантазию, заставив любоваться «сладкими» местами в наряде без штанов