Дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя, устроив минутку релакса

Звезда в этот раз показалась в халатике, который был частично открыт. Девушка надела шляпку, а образ дополнила украшениями на шее. Под халатом у Наташи можно заметить бикини, на талии пояс. Горовая улыбалась и хвасталась своей красотой, которую у приемной дочери Потапа не отнять. Кадр получился светлым и интригующим, ведь Наташа совсем не стеснялась и радовала фанатов улыбкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр размещен в сторис Инстаграм, но обычно девушку засыпают комплиментами:

"Самая лучшая девушка на свете это солнце Натали и родителям спасибо за такую красотку", "Наташа, крутышка. Очень интересная девушка, как по мне фигурка идеальная, не должно быть никаких комплексов, так как каждый человек по своему красива.. Обожаю вашу семью... Любви Вам!!!!", "Наташенька, ты - красотка!", "Моя девочка, ты всегда самая искренняя и честная", "Обожаю тебя".

Мы писали, что дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая подразнила поклонников, исполнив зажигательный танец в мини-юбке.

«Лучший день в моей жизни!» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике красотка, в стиле Нади Дорофеевой, эффектно двигается под музыку, демонстрируя невероятные формы во всей красе.

Напомним, дочь Потапа завлекла формами в лосинах, превзойдя красавицу-мать

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