Бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая блеснула формами на пляже

Свежее фото она показала на своей страничке в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Ирина Горовая, которая сейчас вместе с дочерью Наташей и сыном Андреем отдыхает на Мальдивах, поделилась своими размышлениями. Она акцентировала важность проводить время с родными людьми находиться в моменте.

«Как же важно останавливаться, чувствовать момент, ветер, запах моря, наслаждаться секундами полного расслабления, общаться с любимыми людьми, читать, планировать будущее и ловить счастье», - написала экс-супруга Потапа.

Горовая показала свое фото, на котором запечатлена на пляже в насыщенно зеленом купальнике. На голове у нее повязан платок. Образ Ирина дополнила массивной цепью на шее и круглыми серьгами-кольцами. Глаза женщины скрывают черные солнцезащитные очки.

Поста активно лайкают и комментируют в Сети. Отреагировали даже известная украинская певица, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос и супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

"Такая нежная", - написали в комментариях.

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