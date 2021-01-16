Бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая блеснула формами на пляже
Свежее фото она показала на своей страничке в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Ирина Горовая, которая сейчас вместе с дочерью Наташей и сыном Андреем отдыхает на Мальдивах, поделилась своими размышлениями. Она акцентировала важность проводить время с родными людьми находиться в моменте.
«Как же важно останавливаться, чувствовать момент, ветер, запах моря, наслаждаться секундами полного расслабления, общаться с любимыми людьми, читать, планировать будущее и ловить счастье», - написала экс-супруга Потапа.
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Горовая показала свое фото, на котором запечатлена на пляже в насыщенно зеленом купальнике. На голове у нее повязан платок. Образ Ирина дополнила массивной цепью на шее и круглыми серьгами-кольцами. Глаза женщины скрывают черные солнцезащитные очки.
Поста активно лайкают и комментируют в Сети. Отреагировали даже известная украинская певица, звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос и супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова.
"Такая нежная", - написали в комментариях.
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