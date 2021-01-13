Украинская певица Настя Каменских побаловала себя роскошным завтраком в компании мужа Потапа

Как пишет Politeka.net, после Рождества звезды уехали в отпуск на Мальдивские острова, где радуют себя экзотикой. Они поделились кадрами своей необычной трапезы в сториз соцсети "Инстаграм".

Настя Каменских и Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) решили поесть в воде, для этого они взяли плавающий деревянный столик и отправились в бассейн. По такому случаю певица нарядилась в миниатюрный розовый купальник розового цвета. Она не сдержалась и поделилась своими впечатлениями с подписчиками и даже выдала, как ласково называет своего мужа.

"Много-много хлеба. Круасан, ну когда я их еще поем. Ну одно сплошное баловство, Лелик", - прокомментировала Настя. - "Я когда вчера смотрела у людей такие фотографии или видео, мне было интересно: это вообще удобно так завтракать? Удобно. И красиво, и очень вкусно".

Потап, в свою очередь, порекомендовал всем поклонникам повторить такой опыт со вкусными закусками. Он предстал перед пользователями по пояс в воде, размахивая половинкой круасана.

"Очень даже. Ребята, если у вас есть возможность где-то залезть в воду, в прорубь, намазать бутерброд с икрой - залезьте, попробуйте, это очень удобно".

Напомним, что Каменских в крошечном бикини осчастливила Потапа: «Лешенька, доброе утро, зайчик».

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