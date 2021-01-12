Известная украинская певица Настя Каменских устроила день танцев для взрослых во время отпуска на Мальдивах

Настя сейчас проводит время с супругом Алексеем Потапенко на Мальдивах, куда пара прилетела несколько дней назад. На райском острове звезды устроили себе не только культурную программу, но и решили провести "ленивые выходные", нежась на пляже и веселясь в ресторане.

Так, звезды показали в Инстаграм окрестности, а сама Каменских успела не только прогуляться в салатовом бикини на пляже, но еще и устроила переполох своим «тверк-танцем», надев также свободные дизайнерские шорты.

Стоит отметить, что после того, как Настя похудела на 20 килограмм, она совсем не скрывает свое тело и всячески делает акцент на преображении.

Также Настя Каменских впечатлила поклонников безупречными изгибами в одном купальнике, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в крохотном купальнике, демонстрируя достоинства фигуры во всей красе. Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

"Вау, красотка", "Ну, нет слов, кукла и такую же вам еще нужно", "боже, какая фигура", "безупречный вид", "ничего не понял, но красиво", "бомбезный вид, Настюха!", "вот и лето прошло", - пишут они

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?"

Также Politeka сообщала, что игривая Каменских облачилась в латекс и соблазнила не только взглядом

А еще Politeka писала, что Настя Каменских обескуражила новым имиджем с бусами, неожиданные кадры