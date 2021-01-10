Украинская певица Настя Каменских позировала в ярком летнем образе
Известная артистка вместе со своим мужем, рэпером Потапом отдыхает на Мальдивах, передает Politeka.net. Красотка делится кадрами отдыха в своем Инстаграм.
В этот раз украинская знаменитость показала свое идеальное утро. Настя позировала за столиком в кафе. Перед ней стояли тарелки с едой - деликатесами.
Красотка надела салатовый топик-купальник, который выделил размер ее бюста. Также певица надела джинсовые шортики, оголившие ее стройные ножки.
Завершили образ стильные аксессуары.
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"Люблю такое утро", - написала Каменских.
За час пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.
"Приятного аппетита!🍻", "Настя ты прелесть ненаглядная🔥🤟❤️💋❤️💋💋💋", "Вау вау вау вау 🔥", "Красотулька!!!👍🔥❤️❤️", "А где вы отдыхаете?", "Доброе утро ,красотка💖", "Настя, как называется этот цветок?", "Звезда моя 😻😍🔥💞❤️", "Мимими .... а свежесть моря- Божественно!✨💕👍🏻", "Ну как-то сильно идеально ❤️", "Яркий топ, вы действительно выглядите экзотической! Приятного отдыха!", "Тю! Где Потап? Рядом! В шапке невидимке! А где еще!!!", "Красивый купальник 👙!!! 🔩🔩🔩", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских надела черный топик на тонких бретельках, который подчеркнул ее красивые прелести. Также длина топа позволила взглянуть на идеальный пресс и тонкую талию соблазнительницы.
Красотка слегка выгнулась, сверкнув ребрами, а также бедрами, которые обтянули лосины.
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