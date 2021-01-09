Украинская певица Настя Каменских вызвала фурор небрежным образом на курорте

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото с отдыха и поделилась своими философскими размышлениями. Она предстала перед поклонниками в джинсовой мини-юбке с пикантным разрезом на бедре, в которую заправила белую рубашку только с одной стороны. На ногах красотки можно заметить маленькие босоножки.

В таком виде Настя Каменских вышла на тропический пляж и покрасовалась перед камерой в лучах заката. Певица изящно изогнулась и прикрыла рот руками, изобразив удивление.

"Мы мечтаем уехать к морю, чтобы увидеть яркие краски неба и воды, почувствовать на губах соленый морской воздух и стать чуточку счастливее 🤍 А те, кто всю жизнь живут в тропиках, мечтают хоть раз в живую увидеть снег. Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый 😍 Не где-то далеко, а там, где мы находимся в данную секунду. Нам нужно просто иногда оглядываться вокруг и замечать эту красоту ✨ И понимать, как нам повезло жить в таком удивительном мире", - поделилась она своими впечатлениями в описании.

Пользователи соцсети в комментариях оценили внешний вид и поучительное высказывание жены продюсера Потапа:

"Красивое фото 😍😍😍"; "Правду говорят "Хорошо там, где нас нет" 😉"; "Ты красоточка 🔥🔥🔥"; "Конечно 😍 счастье в мелочах, красота вокруг нас просто оглянитесь 😍"; "Настя, вы прелесть 😍"; "Красавица, будь счастлива и любима, а мир прекрасен.💖💖💖"; "Анастасия, красоточка 😊"; "Класс, очень красиво 😍💖😘"; "Как красиво сказано Настя и это правда"; "Вы сногсшибательная красотка Анастасия Каменских"; "Что за поза везде".

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