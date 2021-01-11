Певица Настя Каменских показала, как встречает утро на отдыхе с мужем Алексеем Потапенко (Потапом)
Как рассказывает Politeka.net, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram. Зимние праздники пара решила провести в теплых краях. После встречи Нового года они отправились на Мальдивы, и теперь регулярно делятся с поклонниками фрагментами своего отдыха.
На новых опубликованных кадрах Каменских запечалена в белом купальнике-бикини, демонстрируя достоинства фигуры во всей красе. Порх она надела легкую черную пляжную накидку из почти прозрачной ткани. Образ она дополнила черными солнцезащитными очками и легким украшением на шее.
Отметим, Каменских выглядит превосходно. В Сети отмечают, что певица заметно похудела. А кто-то даже считает, что сейчас она выглядит лучше, чем когда-либо.
«Лешенька, доброе утро зайчик», - говорит артистка.
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«Доброе утро, доброе утро, доброе утро, господа», - отвечает радостный Потап, который идет рядом с Каменских, пританцовывая. Артист просто светится от счастья рядом с любимой.
Потап одет в белую футболку и желтые шорты с разноцветными черепахами.
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