Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает за границей, показала, как кайфует в отпуске

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором зажгла на полную. Настя была одета в купальник, поверх которого она накинула прозрачное мини-платье или тунику. Волосы лучезарной красотки были распущены, а макияж на лице отсутствовал.

Настя виляла и крутила бедрами, соблазняя оператора, которым был Потап. Именно с мужем звезда отправилась в теплые края. В конце видео Настя игриво показала язык на камеру.

«Сегодняшнее настроение: Хаааа Уоо Ууууу», - подписала видео красотка.

В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов и отзывов.

«Хорошего отдыха и солнечной погоды», «Позитивчик», «Нереально красива», «Фигурка бомба», «красотка в стрингах», «Такая милая», «Никогда не говорил это никому, но Настя прям необычная девушка. Шикарная улыбка, умный взгляд и поразительная женственность) Самая обаятельная и красивая девушка в мире. И к тому же очень умная. Поразительная личность», «Тепло у вас там», - пишут пользователи сети.

Как известно, Настя Каменских долгое время скрывали свои отношения. Однако после свадьбы парочка не скрывает настоящих теплых чувств и любви.

Напомним, что Каменских в крошечном бикини осчастливила Потапа: «Лешенька, доброе утро, зайчик».

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в рваных мини-шортах блеснула результатами похудения на 20 кг: «Повезло Потапу».

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде, устроив тряски "булочками" в неприлично коротких шортах: "Ну нет слов, кукла!".