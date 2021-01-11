Співачка Настя Каменських показала, як зустрічає ранок на відпочинку з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом)

Як розповідає Politeka.net, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram. Зимові свята пара вирішила провести в теплих краях. Після зустрічі Нового року вони вирушили на Мальдіви, і тепер регулярно діляться з шанувальниками фрагментами свого відпочинку.

На нових опублікованих кадрах Каменських запечалена в білому купальнику-бікіні, демонструючи достоїнства фігури у всій красі. Порх вона одягла легку чорну пляжну накидку з майже прозорої тканини. Образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами і легкою прикрасою на шиї.

Відзначимо, Каменських виглядає чудово. У мережі відзначають, що співачка помітно схудла. А хтось навіть вважає, що зараз вона виглядає краще, ніж будь-коли.

"Лешенька, Доброго ранку зайчик", - каже артистка.

"Доброго ранку, Доброго ранку, Доброго ранку, панове", - відповідає радісний Потап, який йде поруч з Каменських, пританцьовуючи. Артист просто світиться від щастя поруч з коханою.

Потап одягнений в білу футболку і жовті шорти з різнокольоровими черепахами.

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