Відома українська співачка Настя Каменських блиснула засмаглими формами під час відпустки

З чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом) співачка зараз відпочиває на Мальдівах, куди пара прилетіла кілька днів тому. Зірки регулярно хваляться в соцмережах новими кадрами.

Каменських, якій не так давно вдалося скинути 20 кілограм, всіляко робить акцент на перетворенні і активно демонструє своє тіло в різних ракурсах.

Співачка побажала своїм шанувальникам доброго ранку ніжним кадром, на якому зображена без одягу. Схоже, що знімок зроблений в ліжку.

Також Настя Каменських вразила шанувальників бездоганними вигинами в просвічується леопардовому топі і рваних шортах. Одяг акцентував увагу на рельєфному і вже засмаглому животі Каменських. Образ вона доповнила панамою.

Артистка спершу покрасувалася в такому вигляді перед дзеркалом, а потім разом з Попатом вирушила на ранкову прогулянку.

Каменських підняла камеру вгору і з такого незвичайного ракурсу показала, як спокусливо виляє стрункими стегнами в міні-шортах. Можна тільки позаздрити, як пощастило Потапу з такою красунею-дружиною.

"Всім гарного дня", - каже Потап в камеру.

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