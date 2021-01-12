Известная украинская певица Настя Каменских блеснула загорелыми формами во время отпуска
С мужем Алексеем Потапенко (Потапом) певица сейчас отдыхает на Мальдивах, куда пара прилетела несколько дней назад. Звезды регулярно хвастаются в соцсетях новыми кадрами.
Каменских, которой не так давно удалось сбросить 20 килограммов, всячески делает акцент на преображении и активно демонстрирует свое тело в различных ракурсах.
Певица пожелала своим поклонникам доброго утра нежным кадром, на котором запечатлена без одежды. Похоже, что снимок сделан в постели.
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Также Настя Каменских впечатлила поклонников безупречными изгибами в просвечивающемся леопардовом топе и рваных шортах. Одежда акцентировала внимание на рельефном и уже загорелом животе Каменских. Образ она дополнила панамой.
Артистка сперва покрасовалась в таком виде перед зеркалом, а затем вместе с Попатом отправилась на утреннюю прогулку.
Каменских подняла камеру вверх и с такого необычного ракурса показала, как соблазнительно виляет стройными бедрами в мини-шортах. Можно только позавидовать, как повезло Потапу с такой красоткой-женой.
"Всем хорошего дня", - говорит Потап в камеру.
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