Відома українська співачка Настя Каменських влаштувала день танців для дорослих під час відпустки на Мальдівах

Настя зараз проводить час з чоловіком Олексієм Потапенко на Мальдівах, куди пара прилетіла кілька днів тому. На райському острові зірки влаштували собі не тільки культурну програму, а й вирішили провести "ліниві вихідні", ніжачись на пляжі і веселячись в ресторані.

Так, зірки показали в Instagram околиці, а сама Каменських встигла не тільки прогулятися в салатовому Бікіні на пляжі, але ще і влаштувала переполох своїм «тверк-танцем», надівши також вільні дизайнерські шорти.

Варто відзначити, що після того, як Настя схудла на 20 кілограм, вона зовсім не приховує своє тіло і всіляко робить акцент на перетворенні.

Також Настя Каменських вразила шанувальників бездоганними вигинами в одному купальнику, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських позує в крихітному купальнику, демонструючи достоїнства фігури у всій красі. Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Вау, красуня", "Ну, немає слів, лялька і таку ж вам ще потрібно", "боже, яка фігура"," бездоганний вигляд"," нічого не зрозумів, але красиво", " бомбезний вигляд, Настюха!", "ось і літо пройшло", - пишуть вони

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