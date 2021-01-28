12-річний син продюсерів Потапа та Ірини Горової налякав далеким від спорту тілом

Відправившись на Мальдіви зі своїми дітьми, продюсер Ірина Горова щедро "розбавляла" свою сторінку в Instagram сімейними знімками з відпочинку, але фотографії Андрія, 12-річного сина Потапа, викликали у шанувальників багато питань, пише Politeka.net.

На одному зі знімків Ірина Горова в купальнику позує на пірсі разом з донькою Наташею в тому ж вбранні для купання і сином Андрієм, який надів темні шорти з "веселим" принтом. І хоча сім'я виглядає гармонійно, шанувальники Ірини Горової засудили зовнішній вигляд 12-річного хлопчика і його тіло.

Підписникии прийшли до висновку, що дитина далека від спорту і зовсім не доглядає за своїм тілом, про що говорить "жирок" на животі, що був помітний над шортами, і пухкенькі ноги підлітка, які шанувальники оцінили як "набряклість". До того ж декілька людей написали, як сильно виріс син Потапа, взявши від батька його високий зріст і статуру.

"Ля, у малого рідкий прес", "Що з ногами у дитини? Набряклість?", "Спортом не займається"," Андрюха скоро всіх переросте, весь в татка", "Анрюшка такий дядько вже", "Ого, малий кабанчиком став", - написали фоловери під публікацією Ірини Горової.

Незважаючи на критику деяких більшість шанувальників Горової все ж відзначили, наскільки щаслива сім'я на фотографії, і оцінили витончену фігурку зіркової мами та підкреслили, наскільки молодо вона виглядає поруч з дітьми.

"Ви виглядаєте, як сестри і брат", "Молодці! Яка хороша фігура у мами!", "Красива мама, красивий син і взагалі, чудова сім'я", "Ці моменти будуть найбільш запам'ятовуються для них", "Афігенна мама! Крута сім'я!!! Діти-справжні, чисті", "Від Вас йде безмежна любов до дітей, а від них до вас", - написали шанувальники в соцмережі.

Також на публікацію Ірини Горової негайно відреагував батько Андрія та її колишній чоловік Олексій Потапенко, який з любов'ю і гордістю написав у коментарях "Мої!".

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