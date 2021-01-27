Экс-жена Алексея Потапенко (Потапа) и украинский продюсер Ирина Горовая показала последние кадры с отдыха вместе с дочерью Наташей и 12-летним сыном

После незабываемого времени, которое Ирина Горовая провела с семьей на Мальдивах, пришло время возвращаться домой. На своей странице в Instagram продюсер вместе с дочкой Наташей и сыном Андреем рассказала о своих эмоциях и заставила детей сделать снимки и видео на память, пишет Politeka.net.

В Instagram Stories Ирины Горовой появились несколько прощальных видео, которые рассказывают об эмоциях звездного семейства после шикарного отдыха на Мальдивах. В кадре - Горовая с дочкой Наташей в тесных светлых маечках улыбаются и обнимаются от переполнявших их эмоций.

Ирина сообщила, что они возвращаются в Киев и им было очень хорошо, а Наташа добавила, что им "офигенно". При этом ее мама крепко прижала дочку к себе и поцеловала в волосы, слегка закружив ее в объятиях.

На втором видео в кадре - младший брат Наташи и она сама, немного замученные и уставшие. Девушка, увидев, что ее снимает Ирина, сообщает, что мама заставляет их позировать для снимков.

"Мама заставляет нас фоткаться",- говорит Наташа, улыбаясь, на что Ирина ответила, что заставляет детей говорить, что им было хорошо.

После этого Наташа с тоскливым и на все согласным выражением лица протяжно сказала "Нам было хорошо", но после этого подняла брови и умоляюще попросила маму прекратить это.

"Мам, ты нас отпустишь, пожалуйста?",- умоляла Наташа, на что Ирина добродушно рассмеялась и прекратила "мучить" детей.

Последние кадры в Stories Горовой сделаны в виде яркого коллажа, где она с детьми вместе позирует на пляже на фоне морской лазури перед тем, как вернуться домой.

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