Приемная дочь Потапа Наташа Горовая порадовала горячими кадрами после купания

Приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая продолжает баловать фанатов экзотическими снимками и видео своего отдыха на Мальдивах. В этот раз сторис девушки в Instagram пополнился пикантными кадрами, где Наташа развязала бретели на своем купальнике, пишет Politeka.net.

На коротком видео, которое показала Наташа Горовая, она предстала в манящем образе: девушка только что вышла из воды и соленые капельки еще не успели обсохнуть на юном теле. Волосы девушки были мокрыми, и она зачесала их в тугой пучок на затылке.

Чтобы поскорее обсохнуть, Наташа развязала бретели своего розового купальника и завернулась в белоснежное махровое полотенце. При этом купальник она снимать не стала, а уложила бретели под полотенце на груди.

Пока Наташа снимала себя на камеру, она мило улыбалась, греясь на солнышке, а фанаты смогли рассмотреть красивые солнечные блики на ее светлой и нежной коже, а также большое количество татуировок на ее руках и на манящей ложбинке над грудью.

Также в сторис Наташа показала, насколько загорела ее кожа. Она похвасталась снимком своих ножек, на которых уже виднелся загар.

Напомним, что Наташа Горовая уже несколько дней наслаждается беззаботным отдыхом вместе со своей мамой продюсером Ириной Горовой и младшим братом Андреем. Девушка радует поклонников не только яркими снимками со своей семьей, но регулярно хвастается своим телом, которое ей удалось изменить благодаря активным спортивным тренировкам.

Наташа публикует свои снимки в купальнике и пишет, что в этот раз на отдыхе ее тело ей действительно нравится. Недавно она показала серию фотографий, где позировала в купальнике, который сидел на девушке просто идеально и подчеркивал безупречные формы: трусики с высокой посадкой делали акцент на упругих бедрах, а верх купальника позволял рассмотреть юное подтянутое тело и упругий животик.

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