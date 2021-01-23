Бывшая жена продюсера Потапа Ирина Горовая поразила раскрепощенным образом на экзотическом отдыхе

Как сообщает Politeka.net, она отдыхает на Мальдивах вместе со своей дочерью Наташей и сыном Андреем. Она разместила новые фото с курорта на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На снимках Ирина Горовая запечатлена во дворе мальдивской виллы в легком платье со множеством оборок и цветочными узорами. На первом фото она покрасовалась у небольшого бассейна на одной ноге, прижав руку к зоне декольте, а на другом прошлась по помосту будто танцевальными движениями. На последнем снимке красотка оказалась спиной к камере и едва не засветила лишнее под взметнувшимся подолом платья, такой раскрепощенности позавидует даже новая жена Потапа, певица Настя Каменских.

В описании Ирина привела строки известного писателя-драматурга Вильями Шекспира:



"Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь почему?

Потому что я ничего ни от кого не жду,

Ожидания - всегда боль...

Жизнь коротка... так что люби свою Жизнь!

Будь счастлив... И улыбайся!

Перед тем, как говорить, слушай...

Прежде, чем писать, думай...

Перед тем, как тратить деньги, заработай...

Перед тем, как молиться, прощай...

Перед тем, как делать больно, почувствуй...

Перед тем, как ненавидеть, люби...

Перед тем, как умереть, живи!"

Пользователи сети в комментариях восхитились смелым образом Ирины:

"Такая нежная ❤️"; "какие правильные слова"; "Великолепная женщина 🙌🏻💗"; "Ирина, Вы красотка💃"; "Умница Шекспир 👍 и умница Вы 👏❤️"; "Красиво загоревшая".

Напомним, что экс-жена Потапа с детьми отправилась в опасное путешествие: "Видели белую акулу и..."

Как сообщала Politeka, бывшее семейство Потапа приковало взгляды в одинаковых костюмах на отдыхе: "Ихтиандр и русалочки"

Также Politeka писала, что фигуристая дочь Потапа в мини-бикини впечатлила даже жену Монатика: "Девушка из семьи Кардашьян"