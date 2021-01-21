Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая похвасталась фигурой в купальнике



Сейчас 23-летняя красавица отдыхает на Мальдивах вместе с мамой и младшим братом и регулярно делится жаркими кадрами на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. В этот раз Горовая показалась в полный рост в нюдовом мини-бикини. Снимки говорят сами за себя: Наташа усердно работает над собой, она заметно похудела и привела тело в тонус.

"Наверное, никогда я не была так довольна своей фигурой на отдыхе. Особенно зимой. Пробежки, тренировки, благо отсутствие фаст фуда и тучи сладостей, а ещё что самое главное - отказ от алкоголя", — пишет Горовая.

Девушка признается, что, как только она перестает употреблять алкоголь, ее лицо и тело выглядят гораздо подтянутей и свежее, и голова больше не болит.



"Соблазн велик, но мне слишком нравится как я получаюсь на фотографиях 😏", — подытожила Наташа.

"Нам тоже очень нравится как Ты выглядишь🔥🤗; Ну такая красивая; Богиня; Боже мой 😍😍😍; красотка!", — пишут под снимками восторженные поклонники.

Жена Димы Монатика Ирина тоже успела оценить аппетитные формы Горовой. "Девушка из семьи Кардашьян ♥️♥️", — написала она в комментариях.

Напомним, фигуристая дочь Потапа показала главное достоинство, развернувшись боком.

Как сообщала Politeka, фигуристая экс-жена и падчерица Потапа впечатлили формами на пляже, Димопулос в восторге.

Также Politeka писала, что дочь Потапа показала самые мокрые места в "невидимом" бикини: "Райская фигурка".