Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как проводит отпуск

На кадрах Наташа показала, как заходит в море, купается, а после вышла и показалась перед камерой. На Горовой было бикини телесного цвета с черными частями. Девушка подошла к гаджету, после чего видео оборвалось. Кадры получились светлыми и даже немного пикантными, ведь Наташа выглядит безупречно и не стесняется показать свою фигуру. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

"Маленькое видео с этого райского уголка.

С этой песней мысли только о тебе", - написала звезда.

Фанаты просмотрели видео в Инстаграм более тысячи раз и написали комментарии:

"Я тебе ответил, на твою историю, зайди посмотри", "Как красиво", "Кайф"," Красота", "Ну что за красота", "Роскошная девушка. Райская фигурка".

Мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко Наташа Горовая поделилась новыми фото из отпуска с младшим и мамой.

Девушка несколько дней назад отправилась вместе с младшим братом (сыном Алексея Потапенко) и мамой в отпуск на Мальдивы. В ходе путешествия Наташа рассказала, что тема спорта затрагивает ее будни и здесь.

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