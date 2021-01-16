Приемная дочь украинского продюсера Алексея Потапенко Наташа Горовая показала себя во время прогулки
На фото Наташа позирует в красном платье и шляпе. Звезда стояла боком на дорожке, а в руках держала бутылку с водой. Горовая улыбалась и хвасталась своей фигурой, а особенно - пятой точкой, которую можно легко разглядеть на снимке, благодаря чему кадр получился даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.
"Из семьи Кардашьян", - подписала Наташа фотографию в сторис.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Амазонка", "Ля, какая красотка", "Богиня", "Икона", "Красоточка", "Хорошие результаты, тело огонь", "Энергия счастья", "Наташа, всегда красивая", "Тебе идут и длинные и короткие. Такая красивая".
Мы писали, что приемная дочь украинского продюсера и рэпера Потапа Наталья Горовая похвасталась стройной фигурой.
Новое фото 22-летняя девушка опубликовала у себя на странице в Instagram, и рассказала, как ей удается поддерживать себя в отличной форме.
Наташа Горовая запечатлена сидя на диване с бокалом вина. На ней свитшот, мини-шорты и носки.
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А еще Politeka писала, что дочь Потапа устроила релакс в красном мини-бикини, можно смотреть вечно
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