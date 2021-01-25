Приемная дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя на отдыхе

На фото Наташа показалась в бикини и рубашке, которую оставила распахнутой. Звезда стояла возле баллонов с кислородом. Рядом можно увидеть и сына Потапа - Андрея. Мальчик был в рубашке и шортах и стоял возле старшей сестры. Как можно понять, звездная семья собралась нырять и готовит оборудование. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастье", - написала девушка под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии и не ставили лайки, но обычно девушку засыпают комплиментами:

"Девушка из семьи Кардашьян", "Каждый раз ты все жарче", "Боже мой", "Фигура бомба", "Нам тоже очень нравится как ты выглядишь", "Ну такая красивая", "Ну круто, фантастика", "Потрясающая", "Какая же фигура", "Этот уголочек стал райским только после появления в нём такой красотки".

Мы писали, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась результатом усиленных тренировок.

В кадре Наташка запечатлена с телефонов в руке. Она фотографирую себя в зеркале. На ней одет спортивный наряд, который максимально обтягивает все выпуклости блондинки.

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