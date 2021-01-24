Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая поделилась чувственным фото из отпуска

Несколько дней назад Наташа вместе с мамой и братом отправилась на жаркий отдых, откуда начала делиться сериями снимков в купальнике. При этом девушка не акцентирует внимание на теле, а наоборот, все внимание уделяет размышлениям о жизни, о комплексах и собственном развитии.

В этот раз под кадрами в бикини Наташа рассказала, как наблюдала за восходом солнца:

«Я села на пирс и наблюдала рассвет с самой лучшей точки. Мою голову посетила такая мысль.

Это как словно ты находишься один в этом мире, вокруг всё серо и ты не знаешь что тебе делать. Но стоит появиться какому-то человеку в твоей жизни - твои глаза начинают гореть, ты словно обретаешь смысл жизни и твой внутренний процессор начинает работать с какой-то невероятной силой.

Пожалуй, у каждого встречался человек, после встречи с которым ты меняешь своё сознание и начинаешь мыслить по-другому. Тебя словно разбудили после долгого сна.

И не обязательно , что это будет один человек. На разных этапах это всегда будут разные люди - родитель, начальник, возлюбленный/-ая, блогер, подруга/друг, тренер, автор книги или просто персонаж фильма. Ну а если вы такого человека ещё не повстречали, то он обязательно будет», - написала под ярким снимком Горовая.

Поклонники также не были безразличны, обратив внимание и на фигуру девушки, над которой она так долго работала:

«Красотка; Супер！ Рад что Ты Такая Классная); Вначале будто начало какой то Книги 😻; Отличный вид！); Итог: ценить нужно всё, каждый момент жизни💕; Как написано😍✨; Наташенька, я так тобой восхищаюсь!! Ты такая умничка, во всех смыслах!!! Будь счастлива!».

Также Наташа Горовая показала серию кадров, где она позирует вместе с мамой и братом на солнечном пляже на фоне лазурной морской глади. Дочка с мамой, словно подружки, веселятся и радуются беззаботной атмосфере, держась за руки, обнимаясь и улыбаясь друг другу.

На первом кадре Наташа в милом белоснежном платьице подмигивает на камеру, пока ее мама, Ирина Горовая, наклонилась вперед и что-то говорила сквозь смех. На втором кадре мама нежно обняла уже взрослую дочку и с нескрываемым чувством любви поцеловала ее в щечку. Наташа при этом сладко зажмурилась и тоже сложила губки как при поцелуе.

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