Сезон бикини давно закончился, но только не для звезд, которые отправились отдыхать после нового года заграницу
Звездные мамы привыкли показывать новые образы, которые примеряют во время отдыха. Однако в последнее время не только они привлекают внимание в Инстаграм, их красавицы-дочери также радуют сеть разными фото, на которых с удовольствием позируют. Представляем вашему вниманию топ-фото с "принцессами пляжа" отдыхающих артисток.
Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина растет смышленой и послушной девочкой с множеством интересов и хобби. Ребенок не только много читает и хорош учится, но еще и любит гимнастику и спорт, как и мама.
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Приемная дочь Потапа Наталия Горовая проводит отпуск с мамой и младшим братом (единственным родным ребенком Алексея Потапенко) и радует новыми кадрами. Девушка научилась принимать себя, много занимается фигурой и всегда показывает кадры без фотошопа.
Соня Киперман, старшая дочь певицы Веры Брежневой, провела отличный отпуск с мамой на горнолыжном курорте, а недавно решила поделиться кадрами, сделанными чуть ранее. Соня блеснула фигурой, как и у стройной певицы, примерив новый купальник.
Маша Полякова - старшая дочь певицы Оли Поляковой продолжает баловать поклонников кадрами из отдыха на Мальдивах. Семья отправилась в отпуск несколько дней назад и там бурно отметила 37-летие певицы. Маша же показала фигуру в бикини, удивив фигурой.
Злата Митчелл, старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут поделилась эффектными кадрами в купальнике и показала, как изменилась за время карантина. На них Злата позирует в трендовом купальнике с леопардовым принтом.
Недавно супруга Пирожкова, Анжелика Ревва, удивила роскошной фигурой в ярком костюме, а затем также поделилась яркими и милыми фото со своими детьми. На заграничном отдыхе семья хорошо провела время и даже успела поразить образами дочерей-красавиц.
Напомним, что красавица-жена Артура Пирожкова на пляже показала, что доставляет ей удовольствие: «Закат вместе с моей…».
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