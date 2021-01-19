Звездные дети привлекают внимание к себе не меньше, чем мамы

Сезон бикини давно закончился, но только не для звезд, которые отправились отдыхать после нового года заграницу

Звездные мамы привыкли показывать новые образы, которые примеряют во время отдыха. Однако в последнее время не только они привлекают внимание в Инстаграм, их красавицы-дочери также радуют сеть разными фото, на которых с удовольствием позируют. Представляем вашему вниманию топ-фото с "принцессами пляжа" отдыхающих артисток.

Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина растет смышленой и послушной девочкой с множеством интересов и хобби. Ребенок не только много читает и хорош учится, но еще и любит гимнастику и спорт, как и мама.

Приемная дочь Потапа Наталия Горовая проводит отпуск с мамой и младшим братом (единственным родным ребенком Алексея Потапенко) и радует новыми кадрами. Девушка научилась принимать себя, много занимается фигурой и всегда показывает кадры без фотошопа.

Соня Киперман, старшая дочь певицы Веры Брежневой, провела отличный отпуск с мамой на горнолыжном курорте, а недавно решила поделиться кадрами, сделанными чуть ранее. Соня блеснула фигурой, как и у стройной певицы, примерив новый купальник.

Маша Полякова - старшая дочь певицы Оли Поляковой продолжает баловать поклонников кадрами из отдыха на Мальдивах. Семья отправилась в отпуск несколько дней назад и там бурно отметила 37-летие певицы. Маша же показала фигуру в бикини, удивив фигурой.

Злата Митчелл, старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут поделилась эффектными кадрами в купальнике и показала, как изменилась за время карантина. На них Злата позирует в трендовом купальнике с леопардовым принтом.

Недавно супруга Пирожкова, Анжелика Ревва, удивила роскошной фигурой в ярком костюме, а затем также поделилась яркими и милыми фото со своими детьми. На заграничном отдыхе семья хорошо провела время и даже успела поразить образами дочерей-красавиц.

Напомним, что красавица-жена Артура Пирожкова на пляже показала, что доставляет ей удовольствие: «Закат вместе с моей…».

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