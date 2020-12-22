Жена известного российского комика и певца Артура Пирожкова Анжелика Ревва впечатлила роскошной фигурой на отдыхе

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Закат вместе с моей любимой Амели», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на первом снимке Анжелика позирует в желтом купальнике и мини-шортах, кокетливо улыбаясь в камеру. На другой фотографии знаменитость избавилась от шортов, позируя вместе со своей дочерью Амели.

«Анжелика какая вы красивая принцессе да что там принцесса королева 👑❤️❤️ и Амели я тоже очень сильное люблю и обожаю и обнимаю», «королева», «кукла», «как повезло вашему мужу», «красота!», «Ох, мне бы такие ноги», «королева красоты», - пишут ее поклонники.

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Девушка была в белой маечке и черных лосинах. Анжелика с высоким хвостиком и в красных перчатках застыла в момент напряженного удара по груше. Видно, что она вспотела и покраснела, в результате физических упражнений.

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