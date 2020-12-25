Жена российского шоумена Александра Реввы (Артура Пирожкова) Анжелика похвасталась стройной фигуркой
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с любимым мужем. Сильно похудевшая звезда позировала на пляже рядом со снеговиком, сделанным из песка. Судя по всему, семейство отправилось на новогодние праздники в теплые края.
На фото Анжелика позировала в черных велосипедках и обтягивающем топе. Она посветила загорелыми ножками и невероятно стройной фигуркой. Стоит отметить, что Анжелика сильно похудела. Это видно не только по ее фигуре, но и по лицу.
Ревва тоже заметно похудел и подтянулся. Вместе парочка выглядела превосходно.
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«С Рождеством Христовым!», - подписала фото женщина.
В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.
«Красивая спортивная семья! А песковику нужно худеть», «Ой как круто!», «Болдезно-бомбезно выглядите», «Анжелика, я от всей души поздравляю вас и вашу семью с наступающим новым годом! Счастья вам и вашей семье, а самое главное здоровья!», «Песковик))) прикольно», «какая же вы прекрасная пара, приятно на вас смотреть и вы с мужем очень похожи внешне, счастья и бесконечной любви вашей семье», - пишут пользователи сети.
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