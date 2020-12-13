Російський співак Артур Пирожков побрадував дружину двома престижними нагородами
Як повідомляє Politeka.net, Олександр Ревва (справжнє ім'я) отримав за свої хіти два "Золотних грамофона". Його дружина Анжеліка виклала фото з церемонії нагородження на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".
Артур Пирожков з'явився на заході в шкіряному плащі, чорній сорочці, а також сірих штанях на ремені з великої золотистої пряжці. Анжеліка вибрала коротке чорно-жовте плаття з мереживної тканини, родзинкою якого стало відверте декольте. Поверх вона накинула чорний шкіряний піджак. На одному з фото щасливий Олександр позує без плаща, але з двома статуетками в руках.
"Улюблені наші!!!! Це наші з вами нагороди!!! Мій улюблений артист і очевидно ваш Артур Пирожков отримав два золотих грамофона за два хіти #Онарешиласдатися і #Перетанцуй 🏆 🏆 ти заслужив!!!",- привітала Анжеліка Ревва в описі.
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Користувачі соцмережі прийшли в захват від досягнень і зовнішнього вигляду Олександра з його чарівною дружиною:
"Красені"; " Абсолютно заслужено! Саша дуже круто увірвався в еліту російського шоу-бізнесу, так тримати 👊 нових вершин йому🙏"; "вітаю🔥 😍 😎просто кращий ❤ ️ 😍 🤟 🤗у вас прекрасний і талановитий чоловік"; " кращий! Так тримати! Любимо!"; "Анжеліка, ви прекрасні, макіяж і укладання"; "Барбі і Кен"; " заслуговує! Всі пісні та кліпи співзвучні з нашим часом!"; "Ми в це вірили!"; "Вітаю Олександра!!!! Він найкращий виконавець!!!😍 "; "В кожаках прямо. Крутыши!Вітаю, як завжди супер! Творчих перемог!"; "Він молодець, жінка поруч-богиня!"; "Артур, звичайно мачо😎, але ви Анжеліка просто лялечка".
Нагадаємо, що Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".
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