Российский певец Артур Пирожков обрадовал жену двумя престижными наградами

Как сообщает Politeka.net, Александр Ревва (настоящее имя) получил за свои хиты два "Золотных граммофона". Его жена Анжелика выложила фото с церемонии награждения на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Артур Пирожков появился на мероприятии в кожаном плаще, черной рубашке, а также серых штанах на ремне с крупной золотистой пряжке. Анжелика выбрала короткое черно-желтое платье из кружевной ткани, изюминкой которого стало откровенное декольте. Поверх она накинула черный кожаный пиджак. На одном из фото счастливый Александр позирует без плаща, но с двумя статуэтками в руках.

"Любимые наши!!!! Это наши с вами награды!!! Мой любимый артист и очевидно ваш Артур Пирожков получил два золотых граммофона за два хита #ОнаРешилаСдаться и #Перетанцуй 🏆🏆 Ты заслужил!!!", - поздравила Анжелика Ревва в описании.

Пользователи соцсети пришли в восторг от достижений и внешнего вида Александра с его очаровательной женой:

"Красавцы"; "Абсолютно заслужено! Саша очень круто ворвался в элиту российского шоу-бизнеса,так держать 👊 новых вершин ему🙏"; "Поздравляю🔥😍😎Просто лучший❤️😍🤟🤗У вас прекрасный и Талантливый муж"; "Лучший! Так держать! Любим!"; "Анжелика, Вы прекрасны, макияж и укладка"; "Барби и Кен"; "Заслуживает! Все песни и клипы созвучны с нашим временем!"; "Мы в это верили!"; "Поздравляю Александра!!!! Он самый лучший исполнитель!!!😍"; "В кожаках прямо. Крутыши!Поздравляю, как всегда супер! Творческих побед!"; "Он молодец, женщина рядом - богиня!"; "Артур, конечно мачо😎, но Вы Анжелика просто куколка".

Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".

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