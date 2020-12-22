Дружина відомого російського коміка і співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва вразила розкішною фігурою на відпочинку

Як розповідає Politeka, знімками знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Захід Сонця разом з моєю улюбленою Амелі", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на першому знімку Анжеліка позує в жовтому купальнику та мінішортах, кокетливо посміхаючись в камеру. На іншій фотографії знаменитість позбулася шортів, позуючи разом зі своєю дочкою Амелі.

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"Анжеліка яка ви красива принцеса та що там принцеса королева 👑❤️❤️ і Амелі я теж дуже сильне люблю й обожнюю й обіймаю», «королева», «лялька», «як пощастило вашому чоловікові», «Краса!", "Ох, мені б такі ноги«,» королева краси", - пишуть її шанувальники.

Як соощбалось до цього, дружина коміка і співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва сколихнула публіку брутальним чином

Дівчина була в Білій маєчці і чорних лосинах. Анжеліка з високим хвостиком і в червоних рукавичках застигла в момент напруженого удару по груші. Видно, що вона спітніла і почервоніла, в результаті фізичних вправ.

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