Российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, похвастался семейным отдыхом на море

Он выложил в микроблоге "Инстаграм" фото с младшей дочерью Амелией на пляже, сообщает Politeka.net. Для морской прогулки девочка надела купальник и накинула поверх розовую толстовку, а ее знаменитый папа вышел в черно-белых пляжных шортах, белой футболке, жилетке, бейсболке и очках.

Александр Ревва опустился коленом на песок и обнял Амели, которая в ответ нежно прижалась к своему родителю. Вероятно, они собирались покупаться в море, однако погода выдалась слишком прохладной - пришлось ограничиться прогулкой по песчаному берегу и семейной фотосессией.

"Доброго утРА и хорошего дня!!!", - пожелал Артур Пирожков в описании.

Пользователи соцсети оставили много позитивных комментариев, пост "лайнули" даже звезды, такие как Вера Брежнева и Светлана Лобода:

"Милашки 😍"; "Если честно, смотря на вас, я думаю, это единственная семья в шоу бизнесе которая настоящая! Искренняя!

Надеюсь, это так! Хочется, чтоб так было! Люблю вообще творчество! У вас такая красавица жена и детки супер! Любите их!"; "Всегда естественные фотки, здорово. Такие, какие есть"; "Лучшие😍❤️ обожаю вас ❤️😘"; "Как красиво папа с дочей!!! 🌹🌹🌹"; "Замерзли у моря"; "Ты супер❤❤❤ Завидую твоей жене"; "А где снег ёлка и зима?"; "Пирожочек такой милый папуля😆".

Напомним, что красавица-жена Артура Пирожкова на пляже показала, что доставляет ей удовольствие: «Закат вместе с моей…».

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков похвастался знойной женой в колпаке Деда Мороза и раскрыл их секрет: «На глазах у прохожих мы…».

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