Известный российский шоумен и певец Артур Пирожков показал идеальное времяпровождение со всей семьей на жарком курорте

Александр Ревва (настоящее имя артиста) поделился новым постом в Инстаграм, показав, как наслаждается семейным отдыхом в Дубае. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на снимке Ревва, его жена Анжелика и дочери Алиса и Амели позируют на улице солнечного Дубая. Вся семья одета в спортивном стиле, однако больше всех выделяется жена шоумена. Так, Анжелика позирует в красных лосинах, коротком черном топе и колпаке Деда Мороза. Такой наряд позволяет загорелой красотке продемонстрировать свою идеальную фигуру с накачанным прессом.

«Каждое утро мы всей Семьёй РА мирно и дружно на глазах у прохожих сжигаем жиры и углеводы», - подписал кадр Ревва.

Впрочем, Анжелика тут же поправила мужа:

«Ага, а потом наедаем за завтраком многоходовочка», - написала она в комментарии.

Поклонники семейства, в свою очередь, тут же принялись комментировать снимок.

«Вы самая лучшая семья в мире! Счастья вам и здоровья! Поздравляю вас с наступающим новым годом!», «Великолепная, дружная, любящая, талантливая, спортивная Семья Ра!», «Да вы и так клевые. Дочки стройняшечки», «Девчонки так выросли!», «Жрать поменьше попробуй», «Красивая семья, дай вам бог здоровья», - пишут люди.

Напомним, эффектная жена Артура Пирожкова обожгла жгучими формами в тесных шортиках на пляже.

Как сообщала Politeka, горячая жена Пирожкова козырнула загорелыми прелестями рядом с подтянутым мужем.

Также Politeka писала, что Артур Пирожков похвастался красоткой-женой в мини-платье, даже Потап не устоял: "Она лапочка...".