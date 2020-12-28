Известный российский шоумен и певец Артур Пирожков показал идеальное времяпровождение со всей семьей на жарком курорте
Александр Ревва (настоящее имя артиста) поделился новым постом в Инстаграм, показав, как наслаждается семейным отдыхом в Дубае. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на снимке Ревва, его жена Анжелика и дочери Алиса и Амели позируют на улице солнечного Дубая. Вся семья одета в спортивном стиле, однако больше всех выделяется жена шоумена. Так, Анжелика позирует в красных лосинах, коротком черном топе и колпаке Деда Мороза. Такой наряд позволяет загорелой красотке продемонстрировать свою идеальную фигуру с накачанным прессом.
«Каждое утро мы всей Семьёй РА мирно и дружно на глазах у прохожих сжигаем жиры и углеводы», - подписал кадр Ревва.
Впрочем, Анжелика тут же поправила мужа:
Тайная жена Олега Винника вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая..."
Турецкая Кардашьян пленила своей пышной гордостью в бесстыжем декольте: "Обжигающий гламур"
Сильный взрыв всколыхнул Киев, срочно слетелись спецслужбы: первые подробности
Объявление всеобщей мобилизации, украинцев поставили перед печальным фактом: "И мужчины, и женщины..."
«Ага, а потом наедаем за завтраком многоходовочка», - написала она в комментарии.
Поклонники семейства, в свою очередь, тут же принялись комментировать снимок.
«Вы самая лучшая семья в мире! Счастья вам и здоровья! Поздравляю вас с наступающим новым годом!», «Великолепная, дружная, любящая, талантливая, спортивная Семья Ра!», «Да вы и так клевые. Дочки стройняшечки», «Девчонки так выросли!», «Жрать поменьше попробуй», «Красивая семья, дай вам бог здоровья», - пишут люди.
Напомним, эффектная жена Артура Пирожкова обожгла жгучими формами в тесных шортиках на пляже.
Как сообщала Politeka, горячая жена Пирожкова козырнула загорелыми прелестями рядом с подтянутым мужем.
Также Politeka писала, что Артур Пирожков похвастался красоткой-женой в мини-платье, даже Потап не устоял: "Она лапочка...".