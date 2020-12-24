Российский певец и шоумен Артур Пирожков (Александр Ревва) поднял настроение снимком с красоткой женой

Артист вместе с супругой, Анжеликой, проводит время в Дубае, сообщает Politeka.net. Пара делится своим позитивным настроем с поклонниками.

Ревва приобнял красотку-жену, позируя возле наряженной елочки. Певец был в белом костюме, а Анжелика - в коротком платье с декольте. Наряд пришелся по фигуре соблазнительницы. Стройные ножки показались на длинных каблуках во всей красе

"Праздник к нам приходит... 🌲 #скоРАаааа", - подписал снимок артист.

За час пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Береги Супругу, она лапочка у тебя , Обняли Вас", - написал украинский рэпер Потап.

"Да! Всех с наступающим 😍❤️ ну если вы конечно про новый год 😅😏❤️ ", "Вы такие красивые! Счастья вам!❤️❤️ ", "Какой красивый костюм,на брюках роза🌷👏👏", "С наступающим очень красивые❤️❤️❤️", "Очень красивая пара, как приятно на вас смотреть🔥🔥💖💖😍😍👍👍🌹🌹🌹", "Всех с праздником! Красивые! Мы за красивые и счастливые семьи", "С наступающим вас ,самая красивая пара !❤️Любви и всего самого наилучшего )", - прокомментировали другие пользователи сети.





Ранее мы писали, что Артур Пирожков появился на мероприятии в кожаном плаще, черной рубашке, а также серых штанах на ремне с крупной золотистой пряжкой.

Анжелика выбрала короткое черно-желтое платье из кружевной ткани, изюминкой которого стало откровенное декольте. Поверх она накинула черный кожаный пиджак.

Фото собрало много позитивных комментариев.