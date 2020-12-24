Российский певец и шоумен Артур Пирожков (Александр Ревва) поднял настроение снимком с красоткой женой
Артист вместе с супругой, Анжеликой, проводит время в Дубае, сообщает Politeka.net. Пара делится своим позитивным настроем с поклонниками.
Ревва приобнял красотку-жену, позируя возле наряженной елочки. Певец был в белом костюме, а Анжелика - в коротком платье с декольте. Наряд пришелся по фигуре соблазнительницы. Стройные ножки показались на длинных каблуках во всей красе
"Праздник к нам приходит... 🌲 #скоРАаааа", - подписал снимок артист.
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За час пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним, жена Артура Пирожкова показала младшую дочь, красавиц не отличить: "такие счастливые".
Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с красавицей-женой показали настоящую страсть на яхте: "Хватит вам уже...".
Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова аппетитно выставила свою гордость на пляже: "прекрасная нимфа".